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«Сумрак» стал победителем «Автодерби» в Казани
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«Сумрак» стал победителем «Автодерби» в Казани 

АиФ Казань 46 минут назад
Фото: АиФ Казань
Экстремальное шоу «Автодерби — Восстание машин» прошло в Казани, несмотря на дождливую погоду.
На площадке перед стадионом «Казань-Арена» собрались около двух тысяч любителей спорта. В соревнованиях приняли участие порядка 10 экипажей. Пилоты придумали своим «железным коням» шутливые названия — «Гамбит», «Шах», «Кореша» и т.п. На арене, огражденной бетонными блоками, автомобилисты выявляли сильнейшего. Задача — полностью обездвижить машины соперников. Врезаться в водительскую дверь было запрещено под угрозой дисквалификации. Тактически участники действовали по-разному: одни с самого начала шли в атаку, другие выжидали, пока соперники нанесут друг другу серьезные повреждения. В итоге пьедестал почета достался представителям Казани. Первое место завоевал Павел Усанов (ГАЗ-3102 «Сумрак»), «серебро» у Дмитрия Садаускаса (ГАЗ-24 «ЕЖ»), а третье место занял Анар Клешнин (ГАЗ-3110 «Франкенштейн»). Кроме того, болельщики смогли лицезреть трюки на мотоцикле, дрифт, огневое представление и шоу от танцовщиц известного казанского бара.
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