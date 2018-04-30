«Сумрак» стал победителем «Автодерби» в Казани 

Экстремальное шоу «Автодерби — Восстание машин» прошло в Казани, несмотря на дождливую погоду.
На площадке перед стадионом «Казань-Арена» собрались около двух тысяч любителей спорта. В соревнованиях приняли участие порядка 10 экипажей. Пилоты придумали своим «железным коням» шутливые названия — «Гамбит», «Шах», «Кореша» и т.п. На арене, огражденной бетонными блоками, автомобилисты выявляли сильнейшего. Задача — полностью обездвижить машины соперников. Врезаться в водительскую дверь было запрещено под угрозой дисквалификации. Тактически участники действовали по-разному: одни с самого начала шли в атаку, другие выжидали, пока соперники нанесут друг другу серьезные повреждения. В итоге пьедестал почета достался представителям Казани. Первое место завоевал Павел Усанов (ГАЗ-3102 «Сумрак»), «серебро» у Дмитрия Садаускаса (ГАЗ-24 «ЕЖ»), а третье место занял Анар Клешнин (ГАЗ-3110 «Франкенштейн»). Кроме того, болельщики смогли лицезреть трюки на мотоцикле, дрифт, огневое представление и шоу от танцовщиц известного казанского бара.