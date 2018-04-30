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Календарь событий мая: сёрфинг, забеги и спорт
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Календарь событий мая: сёрфинг, забеги и спорт 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Проводим майские праздники с пользой для здоровья и настроения.
Этот понедельник по-настоящему уникален — можно немного расслабиться и насладиться весенними праздниками. Но расслабляться нужно уметь с пользой, поэтому мы подготовили для вас анонсы весенних активностей, в который можно принять участие. В нашем традиционном дайджесте мы собрали майские забеги, спортивные фестивали, велосипедные заезды и даже кинопремьеру полнометражного фильма о сёрфинге в России…
Турнир по смешанным единоборствам АСВ  5 мая спортивном комплексе «Олимпийский» пройдёт турнир по смешанным единоборствам АСВ 86. Зрители увидят более десятка поединков, причём в четырёх боях борьба будет идти за пояс чемпиона мира по версии АСВ. Кульминацией предстоящего турнира считается титульный реванш между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Купить билет.
Соревнования по лёгкой атлетике
5 мая на стадионе «Салют Гераклион» состоятся легкоатлетические соревнования из серии Geraklion Athletics. Продолжается регистрация на забеги на 100 и 200 метров, на «Милю Гераклиона» (1,609 км) и на шведскую эстафету (800м*600м*400м*200м). Также на мероприятии пройдёт масштабный «Забег на рекорд» (10000м), в котором наряду с любителями бега примут участие звёзды российской лёгкой атлетики.
Велогонка «Путь победы»
5 и 6 мая состоятся несколько велосипедных заездов на различные дистанции, посвящённых Дню Победы. Трассы проходят по живописным местам Подмосковья. Можно принять участие в заездах на 80, 130, 200 или 300 км. Велосипедисты будут финишировать на Обрыве Любви, где их будет ждать подкрепление в виде гречневой каши и горячего чая. Подробная информация и регистрация.
Забеги «Путь Победы»
9 мая в московском Парке Горького пройдёт целая серия забегов, посвящённых Дню Победы. Запланированы забеги на дистанции 1 км для детей, 5 и 10 км, а также полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и ультрамарафон (50 км). Осталось всего несколько свободных мест. Подробная информация и регистрация.
Вечеринка Reebok
26 мая праздничный концерт «Классика. Навсегда», организуемый компанией Reebok, состоится в Москве. На вечеринке выступят исполнители Батишта, Аигел, MNOGOZNAAL, Каста. Красочное мероприятие будет приурочено в спортивному фестивалю «Стань человеком», и для участников фестиваля проход на концерт будет бесплатным.
Полнометражный фильм о сёрфинге в России
Quiksilver представляет первый полнометражный документальный фильм «Прибой», рассказывающий о российском сёрфинге режиссёра Константина Кокорева. Премьерные показы запланированы на 19 и 20 мая и пройдут в московском «Доме кино» и петербургском кинотеатре «Аврора». Съёмки проходили в самых разных городах России, включая Калининграде и Сахалин. Приобрести билеты можно здесь.
Смотрите видео на официальном канале Surf Siberia в YouTube.
Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить — желание достигать новых вершин.
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