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Сергей Передня: «Безбородов увидел руку и внаглую отвернулся!»
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Сергей Передня: «Безбородов увидел руку и внаглую отвернулся!» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от «Уфы» (0:1) был возмущен не назначенным судьей пенальти во втором тайме. По словам специалиста, арбитр увидел касание рукой мяча со стороны соперника и нагло отвернулся.
— У нас первые минуты матча не задались, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Передня. — Была несогласованность действий в обороне, которая привела к пропущенному мячу. Потом старались выправиться. Первый тайм не задался с точки зрения того, что мы никак не могли перейти из обороны в хорошую атаку. Во втором добавили, стали вести себя более агрессивно, добавили в атаке. Не назначенный Безбородовым пенальти подкосил. Судья увидел руку и внаглую отвернулся! Это какой-то удел слабых, что ли?
В этой игре чаще стали бить, особенно во втором тайме. Но ударов по воротам все равно мало, это психология у ребят какая-то психология. Мы все равно постараемся забить гол в этом году.
"Уфа" поднялась на шестую строчку турнирной таблицы РФПЛ, набрав 39 очков. «СКА-Хабаровск», имея в активе 14 очков, уже потерял шансы попасть в следующий сезон турнира.
Трансляция матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск»
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