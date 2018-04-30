В Тяньцзине открылся центр НБА

Тяньцзинь, 30 апреля / Синьхуа / — В понедельник в районе Уцин города Тяньцзинь на севере Китая открылся центр НБА /Национальная баскетбольная ассоциация/. В комплексе, занимающем порядка 12 тыс. квадратных метров земли, расположены баскетбольные площадки, детская развлекательная зона и магазин спортивных товаров.

Тяньцзинь, 30 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в районе Уцин города Тяньцзинь на севере Китая открылся центр НБА /Национальная баскетбольная ассоциация/. В комплексе, занимающем порядка 12 тыс. квадратных метров земли, расположены баскетбольные площадки, детская развлекательная зона и магазин спортивных товаров.

Тяньцзинь, 30 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в районе Уцин города Тяньцзинь на севере Китая открылся центр НБА /Национальная баскетбольная ассоциация/. В комплексе, занимающем порядка 12 тыс. квадратных метров земли, расположены баскетбольные площадки, детская развлекательная зона и магазин спортивных товаров.

Тяньцзинь, 30 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в районе Уцин города Тяньцзинь на севере Китая открылся центр НБА /Национальная баскетбольная ассоциация/. В комплексе, занимающем порядка 12 тыс. квадратных метров земли, расположены баскетбольные площадки, детская развлекательная зона и магазин спортивных товаров.

Тяньцзинь, 30 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в районе Уцин города Тяньцзинь на севере Китая открылся центр НБА /Национальная баскетбольная ассоциация/. В комплексе, занимающем порядка 12 тыс. квадратных метров земли, расположены баскетбольные площадки, детская развлекательная зона и магазин спортивных товаров.