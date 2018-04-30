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Наставник «СКА-Хабаровск»: арбитр не поставил пенальти, отвернулся и внаглую бежит
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Наставник «СКА-Хабаровск»: арбитр не поставил пенальти, отвернулся и внаглую бежит 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня поделился итогами выездного матча 28-го тура с «Уфой», где матч завершился поражением для его клуба — 0:1. Об этом рассказал "Советский спорт".
Передня остался недоволен решением арбитра Владислава Безбородова, который не поставил пенальти в ворота «Уфы» после того, как мяч попал в руку одного из игроков уфимской команды в штрафной площади.
"У нас первые минуты не задались, несогласованность действий в обороне привела к голу. Думаю, это связано с тем, что ребята еще не играли в таком сочетании. Затем постарались выправить игру", — рассказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол»
Также специалист добавил, что что первый тайм у них не получился в плане атаки, не могли выйти из обороны. А во втором добавили в агрессии и стали появляться моменты.
"Конечно, Безбородов не поставил железного пенальти. Я не понимаю, когда правила трактуют в одну сторону. Судья видел, что руки разведены и мяч попадает в руку, а он отворачивается и внаглую бежит. Как нам ещё выиграть? Удел слабых, так понимаю. Как нам еще выиграть? Удел слабых, так понимаю.
Ребята уже чаще стали бить по воротам, особенно сегодня во втором тайме. Но эта мысль у них в головах сидит, давит на психологию, хотят забить, все улучшают и улучшают игру. Все равно постараемся забить гол в этом году", — сказал главный тренер.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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