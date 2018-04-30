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Передня: Безбородов не поставил железного пенальти, отвернулся и внаглую бежит
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Передня: Безбородов не поставил железного пенальти, отвернулся и внаглую бежит 

Чемпионат.com 36 минут назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня поделился эмоциями после выездного матча 28-го тура с «Уфой», который завершился поражением для его клуба — 0:1. Специалист остался недоволен решением арбитра Владислава Безбородова, не поставившего пенальти в ворота «Уфы» после того, как мяч в штрафной площади попал в руку одного из игроков уфимской команды.
«У нас первые минуты не задались, несогласованность действий в обороне привела к голу. Думаю, это связано с тем, что ребята ещё не играли в таком сочетании. Затем постарались выправить игру. Можно сказать, что первый тайм не получился в плане атаки, не могли выйти из обороны. А во втором добавили в агрессии, появлялись моменты. Конечно, Безбородов не поставил железного пенальти. Я не понимаю, когда правила трактуют в одну сторону. Судья видел, что руки разведены и мяч попадает в руку, а он отворачивается и внаглую бежит. Как нам ещё выиграть? Удел слабых, так понимаю. Ребята уже чаще стали бить по воротам, особенно сегодня во втором тайме. Но эта мысль у них в головах сидит, давит на психологию, хотят забить, всё улучшают и улучшают игру. Всё равно постараемся забить гол в этом году», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
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