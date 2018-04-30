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ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018
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ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018 

RT на русском 31 минуту назад
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 13 судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
На мировом первенстве будут работать следующие специалисты:
от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Артур Диас Соареш, Тиаго Бруно Лопеш Мартинш (оба — Португалия), Павел Гил (Польша), Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все — Италия), Данни Маккели (Нидерланды);
от Азиатской конфедерации футбола (AFC) — Абдулрахман Аль Джассим (Катар);
от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) — Уилтон Сампайо (Бразилия), Джери Варгас (Боливия), Мауро Виглиано (Аргентина).
«В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА», — говорится в заявлении федерации.
Ранее сообщалось, что зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018 по футболу.
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