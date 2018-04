89:88! «Барселона» опередила «Реал» по числу трофеев

«Барселона», 30 апреля досрочно выигравшая чемпионат Испании, довела общее число завоеванных трофеев до 89. Принципиальный соперник команды Эрнесто Вальверде "Реал" уступает по этому показателю каталонцам — у мадридцев 88 различных титулов.

Отметим, что «Барселона» в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка, в то время как «Реал» продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов. Таким образом, команда под руководством Зинедина Зидана может не только догнать «Барселону», но и первой в современной истории выиграть главный еврокубковый турнир трижды подряд. Ранее мадридцы в период с 1956 по 1960 год выиграли пять кубков, когда турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

Опять 25! «Барселона» — чемпион Испании // Чем запомнится 25-й чемпионский сезон «Барселоны» //

Как Каталония празднует чемпионство «Барселоны» // Главные цифры чемпионского матча «Барселоны»

Current score: Barcelona 89-88 Real Madrid Will @Cristiano and Co. draw level with another Champions League trophy next month? pic.twitter.com/9R2ebseV7x

— Goal (@goal) 30 апреля 2018 г.