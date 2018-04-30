Ещё
Месси помог «Барселоне» опередить «Реал» по количеству завоеванных трофеев, хотя до его дебюта за клуб «сливочные» серьезно опережали конкурента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси помог «Барселоне» опередить «Реал» по количеству завоеванных трофеев, хотя до его дебюта за клуб «сливочные» серьезно опережали конкурента 

Soccer News 26 минут назад
Фото: Soccer News
Как информирует El Mundo Deportivo, на момент дебюта аргентинского форварда Лионеля Месси за каталонскую «Барселону» мадридский "Реал" опережал своего главного конкурента на 12 завоеванных трофеев.
Так, на октябрь 2004-го года в активе королевского клуба значилось 72 победы в различного рода турнирах, тогда как на счету «сине-гранатовых» было «всего» 60 таких успехов. На сегодняшний же день соперничество по числу выигранных трофеев выигрывает уже «Барса» — 92 ее кубка против 90 наград у «сливочных».
Напомним, Месси вышел в лидеры в споре за «Золотую бутсу».
Soccer News: последние новости
Бензема в 2007 году хотел перейти в "Тоттенхэм" "Ливерпуль" требует включения в сделку по Салаху двух игроков "Реала" Перес не хочет расставаться с Бэйлом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийская чемпионка Киселева стала врагом Украины6
Кудрявцева показала откровенное фото44
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение