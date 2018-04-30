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CIES предрекает победу на ЧМ-2018 Испании, Россия — 14-я в списке фаворитов
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CIES предрекает победу на ЧМ-2018 Испании, Россия — 14-я в списке фаворитов 

SPORT24.ru 25 минут назад
Исследовательский центр CIES Football Observatory представил вниманию общественности рейтинг наиболее вероятных победителей чемпионата мира-2018, основанный на эксклюзивном показателе мощности сборных-участниц турнира. Данный показатель отражает средний процент матчей, сыгранный 23 футболистами сборной, имевшими больше всего игровой практики в национальной команде, в национальном чемпионате с июля 2017 года и средний уровень клубов-работодателей для данных футболистов.
Лидером рейтинга оказалась Испания, опередившая Бразилию. Замкнула тройку лидеров сборная Франции. Сборная России расположилась на 14-м месте в рейтинге. Главным аутсайдером ЧМ-2018 составителям рейтинга видится сборная Панамы.
Пояснения: [М%] — процент сыгранных матчей в национальном чемпионате [CF] — коэффициент клуба-работодателя Index — показатель мощности сборной
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