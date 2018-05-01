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Харийса Витольниша прочат в главные тренеры омского «Авангарда»
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Харийса Витольниша прочат в главные тренеры омского «Авангарда» 

Новый Омск 1 час назад
В главные тренеры омского хоккейного клуба «Авангард» сватают Харийса Витолиньша. О том, что он получил такое предложение, в своем Twitter написал хоккейный обозреватель Павел Лысенков.
Харийс Витолиньш — заслуженный тренер России, до недавнего времени работал помощником главного тренера сборной России Олега Знарка, который также рассматривался на должность рулевого омского «Авангарда». 30 апреля он отметил 50-й день рождения.
Сообщалось, что помимо Харийса Витолиньша и Олега Знарка клуб могут возглавить бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов, челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин и омский тренер Дмитрий Рябыкин, магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.
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