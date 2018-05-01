Харийса Витольниша прочат в главные тренеры омского «Авангарда»

Харийс Витолиньш — заслуженный тренер России, до недавнего времени работал помощником главного тренера сборной России Олега Знарка, который также рассматривался на должность рулевого омского «Авангарда». 30 апреля он отметил 50-й день рождения.

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