«Ахмат» — «Урал». Прогноз Евгения Ловчева

Вроде бы посильнее «Урал», но для «Ахмата» этот домашний матч отличный шанс еще больше отдалиться от зоны переходных матчей. Грозненская команда провела отличный поединок на контратаках против «Спартака» в прошлом туре и буквально разорвала красно-белых на их поле.

Великолепно сыграл Бериша, который на фланге полностью переиграл Комбарова, да и из Максимовича просто посмешище сделал, когда третий гол забивал. Я, кстати, этого футболиста заприметил, когда он еще в «Анжи» играл. Но в «Ахмате» Бериша наконец-то полностью раскрылся. А у «Урала» есть Бикфалви, который также довольно часто забивает. Поэтому думаю, что здесь мы увидим голы с обеих сторон. Ну, а в плане результата предпочтение отдаю «Ахмату» за счет фактора своего поля.