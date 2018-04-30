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«Ахмат» — «Урал». Прогноз Евгения Ловчева
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«Ахмат» — «Урал». Прогноз Евгения Ловчева 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» в рамках двадцать восьмого тура российской футбольной Премьер-лиги. Поединок состоится тридцатого апреля в 16:30 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу грозненцев в результативном матче.
Вроде бы посильнее «Урал», но для «Ахмата» этот домашний матч отличный шанс еще больше отдалиться от зоны переходных матчей. Грозненская команда провела отличный поединок на контратаках против «Спартака» в прошлом туре и буквально разорвала красно-белых на их поле.
Великолепно сыграл Бериша, который на фланге полностью переиграл Комбарова, да и из Максимовича просто посмешище сделал, когда третий гол забивал. Я, кстати, этого футболиста заприметил, когда он еще в «Анжи» играл. Но в «Ахмате» Бериша наконец-то полностью раскрылся. А у «Урала» есть Бикфалви, который также довольно часто забивает. Поэтому думаю, что здесь мы увидим голы с обеих сторон. Ну, а в плане результата предпочтение отдаю «Ахмату» за счет фактора своего поля.
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