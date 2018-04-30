В «Единой России» не поддержали предложения о создании партячеек на производстве

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что среди предложений, которые региональные отделения «Единой России» готовят к майской партконференции, есть инициативы об организации первичных отделений партии на предприятиях «по производственному принципу» и соответствующем изменении федерального законодательства, в настоящее время запрещающего создание парторганизаций на производстве.

"Во время дискуссий звучат самые разные идеи во всех регионах, порой даже самые экзотические. Все эти предложения стекаются в Центральный исполком ( ЦИК ) партии, где создана специальная рабочая группа, которая анализирует и смотрит эти идеи", — пояснил Ревенко в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в ЦИК ко всем предложениям относятся внимательно, хотя среди них «есть и такие ностальгические, как, например, вернуть партийные ячейки на производстве». «Но представляете, что будет, если все партии ринутся на производство и будут там создавать ячейки. Это невозможно себе представить», — заявил Ревенко.

Он заверил, что «Единая Россия» никогда не стремилась и не будет стремиться к монополии и однопартийной системе, как это было во времена СССР. «Но мы никогда не отказывались и не отказываемся от важнейшей задачи — удержания лидерства», — подтвердил замсекретаря генсовета единороссов, заверив, что именно на этом будут сосредоточены усилия партии, «но никак не на монополизации власти».

Майская конференция «Единой России»

Партийная конференция «Единой России» пройдет 18-19 мая.

Как сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак , конференция рассмотрит вопросы по двум стратегическим направлениям работы: обновление партии, наращивание ее мобилизационного потенциала к единому дню голосования 9 сентября этого года и участие партии в реализации послания президента «через весь спектр политических инструментов начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью».