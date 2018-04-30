Сорокин отметил позитивные изменения на «Ростов-Арене» после второго тестового матча

В воскресенье «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и стала вторым тестовым матчем на стадионе, который летом примет игры чемпионата мира 2018 года.

"Второй тестовый матч на «Ростов-Арене» прошел хорошо, отмечены позитивные изменения в плане благоустройства стадиона и организации матча, — сказал Сорокин. — Каждый следующий матч всегда проходит лучше предыдущего, это нормальная практика, хорошо сработали шаттлы, прошла загрузка и выгрузка болельщиков. Если говорить о чаше, то стадион опустел за 10 минут, а прилегающая территория — минут за 30. Отметили для себя несколько технических моментов, но это не более чем рабочие эпизоды в нашей работе".

В первой тестовой игре, которая прошла 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тыс. человек.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.