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Сорокин отметил позитивные изменения на «Ростов-Арене» после второго тестового матча
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Сорокин отметил позитивные изменения на «Ростов-Арене» после второго тестового матча 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил позитивные изменения в плане благоустройства и организации после второго тестового матча на «Ростов-Арене». Об этом он сообщил ТАСС.
В воскресенье «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и стала вторым тестовым матчем на стадионе, который летом примет игры чемпионата мира 2018 года.
"Второй тестовый матч на «Ростов-Арене» прошел хорошо, отмечены позитивные изменения в плане благоустройства стадиона и организации матча, — сказал Сорокин. — Каждый следующий матч всегда проходит лучше предыдущего, это нормальная практика, хорошо сработали шаттлы, прошла загрузка и выгрузка болельщиков. Если говорить о чаше, то стадион опустел за 10 минут, а прилегающая территория — минут за 30. Отметили для себя несколько технических моментов, но это не более чем рабочие эпизоды в нашей работе".
В первой тестовой игре, которая прошла 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тыс. человек.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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