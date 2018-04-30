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Александр Карелин и Александр Медведь приехали в Дагестан
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Александр Карелин и Александр Медведь приехали в Дагестан 

Mirmol.ru 58 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Александр Карелин и Александр Медведь приехали в ДагестанТрехкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Александр Медведь приехали сегодня в республику как почетные гости чемпионата Европы по спортивной борьбе.
Также в Дагестан прибыли президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, вице-президенты федерации Георгий Брюсов и Омар Муртузалиев.
В столичном аэропорту гостей встречали первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, и.о президент федерации спортивной борьбы Дагестана Сажид Сажидов, президент федерации греко-римской борьбы РД Мурат Пайзулаев.
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