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Перед игрой с «Баварией» в строй вернулись два игрока «Реала»
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Перед игрой с «Баварией» в строй вернулись два игрока «Реала» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, на сегодняшней тренировке «сливочных» наравне со своими партнерами по команде работали защитник Начо Фернандес и полузащитник Иско. Оба уже завтра имеют шанс выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» в поединке с чемпионом Германии.
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