Перед игрой с «Баварией» в строй вернулись два игрока «Реала»

Так, на сегодняшней тренировке «сливочных» наравне со своими партнерами по команде работали защитник Начо Фернандес и полузащитник Иско. Оба уже завтра имеют шанс выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» в поединке с чемпионом Германии.