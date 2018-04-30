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«Бетис» — «Малага». Прогноз Александра Вишневского
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«Бетис» — «Малага». Прогноз Александра Вишневского 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2017/18 «Бетис» — «Малага». Он предлагает поставить на тотал больше 2,5 гола.
Команда Кике Сетьена поразительно поменялась по ходу сезона. До февраля «Бетис» побеждал с такими счетами, как 5:3, 4:0 и 3:2, играл вничью 4:4 и несколько раз по 2:2, проигрывал со счетами 3:6, 0:5, 3:5… Но с февраля Кике Сетьен вдруг выстроил мощнейшую оборону, поменяв количество центральных защитников с двух на трех. Забивать «Бетис» тоже стал заметно меньше, но в целом команда стала набирать очков существенно больше. В шести последних турах «Бетис» одержал пять побед при одной ничьей (в гостях против «Атлетико») при общей разнице мячей 8:0. Несложно заметить, что улучшение качества игры в защите совпало с приходом в команду Марка Бартры, сразу ставшего лидером обороны «вердибланкос». Но в этом туре экс-защитник «Боруссии» не сыграет — он получил в прошлом туре пятую желтую карточку.
Плюс к тому в Мадриде травмировался голкипер Дани Хименес, а вдобавок давно пребывает в лазарете прежде основной вратарь Адан. Это значит, что в матче против «Малаги» сыграет лишь третий по ранжиру голкипер Педро, который прежде в этом сезоне защищал ворота дубля «Бетиса» в третьей лиге. Построить без Баррты линию в три центральных защитника не так-то просто (ведь давно травмирован Феддаль). Для этого, по всей видимости, надо переводить в центр обороны либо левого латераля Жуниора, либо хавбека Хави Гарсию. А это повлечет ослабление и других позиций. Возможно, проще просто вернуться в обороне в четыре защитника.
Выход из всего этого очевиден — шансы «Малаги» на гол увеличиваются. «Малага» уже де-юре вылетела в Сегунду, однако, как мы видим в последних турах, вылетевшие команды продолжают набирать очки и в целом играют сейчас куда лучше, чем в целом по ходу сезона. Та же «Малага» последнюю победу одержала в прошлом туре, когда она уже не имела шансов сохранить место в Примере. А тут еще и андалусийское дерби, так что «Малага» еще поборется.
Что же касается «Бетиса», то его мотивация должна быть запредельной. В случае победы «огурцы» обеспечат себе выход в Лигу Европы, а в еврокубках «Бетис» не играл очень давно. Болельщики будут ждать от команды уверенного последнего шага в выполнении задачи на сезон. Не будь у «Бетиса» дисквалификации Бартры и кадровых проблем на вратарской позиции, я бы смело ставил на хозяев поля с форой «минус один». Но эти потери есть. Так что меня больше привлекает ставка на победу «Бетиса» через тотал больше 2,5 голов. Севильцы и сами могут забить три мяча, и их победа со счетом 2:1 очень даже вероятна. Если Сетьен выберет схему с четырьмя защитниками, то это сулит большее количество голевых моментов у ворот обеих команд, как было в матчах «Бетиса» до февраля, а если позицию Бартры займет Жуниор или Хави Гарсия, то это может плохо отразиться на качестве командной игры «Бетиса». Тем более, что под вопросом участие в матче Куадрадо… Между тем в коэффициентах не такая уж большая разница между ставкой на победу «Бетиса» при тотале больше 2,5 голов и ставкой на просто тотал больше 2,5 голов. Возможно, лучше вообще ограничиться ставкой просто на «тотал больше». Тут, конечно, хорошо бы подождать стартовых составов для окончательного решения или даже играть в лайве, после получения первых впечатлений об игре «Бетиса» в непривычном сочетании футболистов.
А без знания стартовых составом я бы посоветовал обратить внимание на «тотал больше 2,5». Тут есть и высокая вероятность прерывания безголевой серии «Бетиса», то севильцы обладают хорошим выбором футболистов в группе атаки и в состоянии прибавить после замен, если счет их будет не устраивать.
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