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«Краснодар» выиграл Первенство России для игроков 2001 года рождения
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«Краснодар» выиграл Первенство России для игроков 2001 года рождения 

SPORT24.ru 1 час назад
Финальный турнир Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2001 года рождения) завершился победой «Краснодара».
В решающем матче «быки» под руководством тренеров Валентина Окорочкова и Мхитара Давидяна со счетом 2:0 обыграли сверстников из казанского «Рубина». Оба гола краснодарцы забили с пенальти.
Обладателями бронзовых медалей стали футболисты «Академии» (Тольятти), которые в послематчевой серии пенальти обыграли сверстников из московского «Динамо» (1:1, 6:5 по пенальти).
Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков присутствовал на турнире и в интервью Sport24.ru поделился наблюдениями.
«Хочу пожелать подрастающему поколению оставаться людьми, помнить о том, что они выступают за свою страну, ведь на каждом соревновании, особенно международном, они являются лицом России.
Пока рано говорить о том, достойная ли смена растет игрокам сборной России, но хочется отметить, что на этом турнире многие ребята играли с сердцем, с душой, а это самое главное. Были искренние эмоции, было мало равнодушных.
В моих планах — постараться сделать так, что те ребята, которые будут играть в моей команде, потом плавно перешли уже в молодежную сборную России, а в дальнейшем — и в главную национальную команду. Для меня это будет огромным достижением».
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