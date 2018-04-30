«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду

«Барселона» в летнее трансферное окно намерена отдать нападающего Усмана Дембеле в аренду, утверждает Mundo Deportivo. Тренерский штаб команды не готов предоставить 20-летнему французу постоянную игровую практику в следующем сезоне.

Также отмечается, что с большой долей вероятности в «Барселону» перейдет нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн . При таком раскладе позиции Дембеле в каталонском клубе в сезоне-2018/19 становится еще более шаткими. В «Барселоне» считают, что молодому французу надо иметь постоянную игровую практику, в данном случае вариант с арендой является наиболее разумным.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Баварию» 21 матч во всех турнирах забил два гола и отдал семь результативных передач.