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«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду
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«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Барселона» в летнее трансферное окно намерена отдать нападающего Усмана Дембеле в аренду, утверждает Mundo Deportivo. Тренерский штаб команды не готов предоставить 20-летнему французу постоянную игровую практику в следующем сезоне.
Также отмечается, что с большой долей вероятности в «Барселону» перейдет нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. При таком раскладе позиции Дембеле в каталонском клубе в сезоне-2018/19 становится еще более шаткими. В «Барселоне» считают, что молодому французу надо иметь постоянную игровую практику, в данном случае вариант с арендой является наиболее разумным.
В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Баварию» 21 матч во всех турнирах забил два гола и отдал семь результативных передач.
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