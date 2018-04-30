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Прокуратура подозревает наставника «Ювентуса» в сговоре с судьями
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Прокуратура подозревает наставника «Ювентуса» в сговоре с судьями 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри подозревается итальянской прокуратурой в сговоре с судьями, сообщает "Советский спорт"
Инцидент, спровоцировавший скандал, возник по окончании матча 35-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» (2:3). Камеры заметили общение наставника «старой синьоры» с резервным арбитром Паоло Тальявенто, в котором специалист упомянул термин «promosso», что на итальянском означает «сдал экзамен и можешь перейти на следующий уровень».
Также камеры засекли момент, когда Тальявенто произнес следующее: «Мы выиграем в добавленное время».
"Ювентус" одержал над «Интером» волевую победу со счетом 3:2. Победный мяч на счету нападающего Гонсало Игуаина, забитый на 88-й минуте матча.
Прокурор итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро уже потребовал видеоматериалы для рассмотрения дела.
Ранее сообщалось, что «Наполи» отстал от «Ювентуса» в борьбе за скудетто.
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