«Бетис» одолел «Малагу» в домашнем матче Примеры

«Бетис» одержал победу над «Малагой» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей единственный гол на 20-й минуте забил нападающий Юссеф Эн-Несири. Среди игроков севильской команды забитыми мячами отметились защитник Риза Дурмиси и хавбек Фабиан Руис

«Бетис» набрал 59 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Малага» (20) занимает последнюю, 20-ю строчку.