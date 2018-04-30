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«Бетис» одолел «Малагу» в домашнем матче Примеры
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«Бетис» одолел «Малагу» в домашнем матче Примеры 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бетис» одержал победу над «Малагой» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей единственный гол на 20-й минуте забил нападающий Юссеф Эн-Несири. Среди игроков севильской команды забитыми мячами отметились защитник Риза Дурмиси и хавбек Фабиан Руис.
«Бетис» набрал 59 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Малага» (20) занимает последнюю, 20-ю строчку.
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