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Рамос: «Матч против „Баварии“ будет своего рода финалом»
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Рамос: «Матч против „Баварии“ будет своего рода финалом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоится 1 мая в Мадриде. В первом матче «Реал» добился победы (2:1).
«Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Тренер должен принять решение по позиции крайнего защитника. Нам не поможет Карвахаль, но у нас отличный состав, и другие смогут сыграть на нужном уровне. По крайней мере, они постараются сыграть максимально хорошо. Когда я играл на фланге, сильно перестраиваться не пришлось.
Благодаря нам невозможное кажется простым. За последние несколько лет мы трижды выиграли Лигу чемпионов. Бить и рекорды и дальше — вызов для команды.
Большие футбольные вечера на «Бернабеу» восхитительны. Завтра будет своего рода финал. Здорово играть перед родными болельщиками — это привилегия. Нам нужна их поддержка. Они помогли нам дойти до этой стадии, и мы хотим, чтобы они вновь подарили нам свою теплоту и силу духа», — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.
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