Рамос: «Матч против „Баварии“ будет своего рода финалом»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоится 1 мая в Мадриде. В первом матче «Реал» добился победы (2:1).

«Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Тренер должен принять решение по позиции крайнего защитника. Нам не поможет Карвахаль, но у нас отличный состав, и другие смогут сыграть на нужном уровне. По крайней мере, они постараются сыграть максимально хорошо. Когда я играл на фланге, сильно перестраиваться не пришлось.

Благодаря нам невозможное кажется простым. За последние несколько лет мы трижды выиграли Лигу чемпионов. Бить и рекорды и дальше — вызов для команды.