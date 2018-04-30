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Серхио Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет
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Серхио Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет 

Советский спорт 24 минуты назад
— «Барселона» провела отличный сезон, выиграв два титула. Победить в Кубке Испании — престижно, а тем более выиграть примеру.
Однако победа в Лиге чемпионов имеет более высокую ценность, может даже больше, чем эти два кубка вместе взятые. Возможно, этот сезон станет превосходным и для них, и для нас.
Слова Зидана не подлежат обсуждению. Вокруг титула каталонцев устраивают слишком много шума. «Барселона» выиграла титул, который хотела. Чемпионского коридора не будет, — цитирует Рамоса Marca.
Матч «Барселона» — "Реал" состоится 6 мая на «Камп Ноу». Каталонский клуб уже гарантировал себе чемпионский титул в примере по итогам сезона.
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