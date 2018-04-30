Серхио Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет

— «Барселона» провела отличный сезон, выиграв два титула. Победить в Кубке Испании — престижно, а тем более выиграть примеру.

Однако победа в Лиге чемпионов имеет более высокую ценность, может даже больше, чем эти два кубка вместе взятые. Возможно, этот сезон станет превосходным и для них, и для нас.

Слова Зидана не подлежат обсуждению. Вокруг титула каталонцев устраивают слишком много шума. «Барселона» выиграла титул, который хотела. Чемпионского коридора не будет, — цитирует Рамоса Marca.