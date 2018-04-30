Французский футболист: ЧМ сближает разные культуры и языки и помогает людям открыться

RT пообщался с чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции Марселем Десайи, который принял участие в открытии парка ЧМ-2018 в центре Екатеринбурга. Он рассказал о своих впечатлениях о россиянах и ожиданиях от турнира.