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Ученые нашли племя, которое может заменить разговорную речь боем барабана
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Ученые нашли племя, которое может заменить разговорную речь боем барабана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Немецкий лингвист расшифровал язык барабанов племени бора, живущего вдоль реки Амазонка на территории Перу и Колумбии, сообщает Daily Mail.
Определенные удары означают разные части речи, также значение имеет длина паузы. В ритмах инструмента можно выделить официальный язык ритуалов и праздников, а также неофициальный — для объявлений. Фразы по большей части короткие, например, «Пойдем ловить рыбу». Сообщения таким образом можно передавать на расстояния до 20 километров.
Услышать общение племени могут туристы, сплавляющиеся по Амазонке в составе организованных групп — в одиночку здесь очень опасно.
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