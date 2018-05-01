Дацюк, Капризов, Зайцев, Андронов — о сборной России и поездке на ЧМ-2018

Хоккеисты рассказали, какая атмосфера царит в команде и ответили на вопрос, попрощался ли с ними Олег Знарок

Павел Дацюк заявил, что с Ильёй Ковальчуком на чемпионате мира было бы повеселее. — Олимпиада — другая страничка. Эмоций не так много, но не было времени их накопить. Илья Воробьёв и до этого был в сборной, работал помощником, так что это не новый человек. Чуть-чуть заболел, на Евротуре не играл, сейчас всё хорошо. Поражения, которые были недавно, — рабочий момент. Команда молодая, все хотят себя проявить, для этого и есть тренерский штаб, чтобы их исправить. Мне нужно помогать тренерам, быть дядькой, показывать хороший пример на льду и в раздевалке. Общение с молодыми игроками хорошее, дружеское. Не надо сваливать всё на усталость, надо всё доказывать себе. С Ковальчуком было бы повеселее, поинтереснее. Но так решил тренерский штаб, — сказал Дацюк.

Молодой нападающий Кирилл Капризов заявил, что знает о фан-клубах, созданных в Интернете в его честь. — Есть время отдыхать после сезона, нормально подготовиться, так что ничего страшного. Знаю, что у меня появились фан-клубы. Там в основном маленькие болельщицы, девчонки. Пишут, поздравляют, выкладывают всё подряд. Всё равно интересно посмотреть.

Тройка с Дацюком и Гусевым на Олимпиаде? Это, конечно, большая честь для меня, играть с этими людьми. С кем тренера поставят, с тем и буду работать. У нас и в клубе, и в сборной все друг с другом могут сыграть. Прибавлять нужно во всём, тренера об этом скажут лучше. В Дании ни разу не был. Нам главное в хоккей играть, ассоциаций со страной никаких. Сейчас чувствую себя нормально, продолжаю набирать форму, тренируюсь, — добавил Капризов.

Его одноклубник Сергей Андронов сказал, что не виделся с бывшим главным тренером Олегом Знарком. — В команде рабочее настроение. Если думать о недавней замене тренера, то это только помешает. Сейчас у нас новый тренерский штаб, поэтому работаем, готовимся к чемпионату мира. Будет турнир хорошего уровня. Тренерский штаб подумает над сочетаниями, решит, что изменить. Наше дело — выполнять установку.

У Ничушкина и Телегина травмы, сезон был тяжёлым. Сейчас любой игрок был бы полезен и ценен. Самое главное после длительного сезона — голову восстановить, в эмоциях разобраться, перезагрузиться. На Евротуре было тяжеловато. Сейчас начнём отходить, прибавлять. Не знаю, успел ли Знарок попрощаться с игроками, я его не видел. Не знаю, придёт ли он в ЦСКА в следующем сезоне. Лишний раз голову себе забивать не хочется, — заявил Андронов.

Защитник Никита Зайцев, прилетевший из Торонто, выглядел уставшим и сонным. — Настроение хорошее, начинаю приходить в себя. Проходит акклиматизация. Сегодня покатался. Чемпионат мира — хороший турнир, сильные хоккеисты туда приедут играть, будет интересно. Сезон ещё не закончился, оценивать его пока рано. Похудел ли я? Да, немного. Рад попасть в сборную, видеть русских ребят, общаться с ними. Жду турнир с нетерпением. Мандража в сборной никакого нет. Нормальная рабочая атмосфера.

В «Торонто» отпустили быстро. Прошёл медобследование, после чего поехал. У многих ребят были травмы, но мне повезло, я закончил вот так. Не знаю, что изменилось в сборной после Знарка. Я тут первый день, ни одной игры ещё не провёл. У соперников составы хорошие. У шведов, у канадцев. Турнир в Европе, будет интересно, все страны хотят проявить себя, — отметил Зайцев. Ответил на вопросы и центральный нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв , которого на чемпионат мира не взяли. — Везде есть свои минусы и свои плюсы. Из «Ак Барса», выигравшего Кубок Гагарина, ни одного человека? Видимо, может так быть. Сейчас общались со Стасом Галиевым, его тоже не вызвали. Ничего страшного. Ему сказали два дня назад, а мне — сегодня.

Обиды у меня нет. Такова жизнь, нормальная ситуация. Поблагодарили за работу, на этом всё. Не я определяю состав. Сказали, что был сложный сезон и лучше мне отдохнуть. Так что относительно правильное решение, — сказал Ткачёв.