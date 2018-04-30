Истории чемпионатов мира. Знарка наказали за жест Грёнборгу

Первое золото Олега Знарка получилось скандальным. Под раздачу попал тренер сборной Швеции.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запускает рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Первый чемпионат мира Знарка

Ситуацию, в которую попал Илья Воробьёв , сегодня впору считать форс-мажором. Мол, у нового наставника сборной России, принявшего команду накануне чемпионата мира, крайне мало времени на то, чтобы войти в курс дел. Однако сомнительная традиция менять тренеров после Олимпийских игр зародилась в нашей стране куда раньше. Провал в Сочи инициировал смену власти. Зинэтулу Билялетдинова подвинул самый успешный тренер КХЛ на тот момент. В коллекции Олега Знарка был не только финал с ХК МВД, но и два свежевыигранных Кубка Гагарина.

К своим обязанностям он приступил раньше, чем сегодня Воробьёв, но для начала всё равно пришлось дождаться вылета «Динамо» из плей-офф. Да и в штабе сборной Знарок до этого не состоял. Если Илья Петрович знает лично большинство кандидатов, то наставнику бело-голубых пришлось знакомиться с игроками в экспресс-режиме. Через жернова Евротура прошло беспрецедентное количество игроков. Ни до, ни после тренеры сборной России не устраивали такие смотрины. Как итог — чемпионат мира, пройденный без единого поражения.

Жест смерти или больное горло?

Единственным серьёзным соперником сборной России на групповом этапе были финны. Американцы на постолимпийский чемпионат мира привезли второсортный состав, за что подопечные Знарка их наказали шестью шайбами. Четвертьфинал с Французами также стал для нашей команды вполне проходным событием. С одной стороны, по подбору игроков мы превосходили всех соперников в Минске, но с другой, такая беззаботная жизнь могли притупить чувство опасности. А шведов хлебом не корми — дай этим воспользоваться. И уже на 19-й секунде Оскар Мёллер поразил ворота Семёна Бобровского. Вместо финала перед нашей командой замаячил матч за третье место. Сборная России одержала волевую победу, но сопровождалась она целым рядом скандалов разного масштаба. Наставник шведов Пер Мортс был недоволен тем, что в ворота нашей команды не был назначен буллит в третьем периоде, а также обвинил Сергея Плотникова в симуляции. Но всё это отошло на второй план по сравнению с жестом, который Знарок адресовал шведской скамейке, а точнее — Рикарду Грёнборгу . Наставник российской команды эмоционально, во всех красках, показал, что ждёт его коллегу, проведя рукой по горлу. В разговоре с иностранными журналистами Знарок выдвинул весьма оригинальную причину такого поступка. — Я пытался объяснить ему, что у меня болит горло. В зале прохладно, вот и простудился. А лекарств под рукой не было. Хотел попросить у шведа. Вы ведь знаете, какие хорошие у вас лекарства, — не моргнув глазом ответил Знарок на вопрос шведского репортёра. А вот всего через пару минут, уединившись с отечественной прессой, Олег Валерьевич оказался куда прямее, объяснив, почему пытался поговорить с Грёнборгом по-мужски. — А вы знаете, что ребята готовы были вылететь со скамейки и устроить побоище? Даже трудно представить, что тогда было бы. Но я их удержал. А этот швед. Встретились бы мы с ним на улице.., — откровенничал Олег Валерьевич. Ох, если бы этот швед знал, как Знарок, стоя спиной к спине с отцом, отбивался от бандитов в рижском ресторане, наверняка бы не решился ввязываться в эту опасную авантюру.

Обезглавленный финалист

Какое-то время Знарок был на родине героем. Гифки с жестом «больного горла» моментально стали хитом интернета. Однако вскоре стало понятно, что безнаказанно этот поступок главного тренера россиян не пройдёт. ИИХФ крепко взялась за нашего наставника. При этом на заседании специального комитета никого из представителей нашей сборной не было. В итоге дисквалификации подвергся как Грёнборг, так и Знарок. И только на один матч. Зато какой! Стоит ли говорить, что потерять помощника перед матчем за третье место и главного тренера накануне финала — это проблемы разного калибра? Знарок узнал о том, что не сможет вывести команду на финал, после раскатки в день матча с финнами. Картина, как тренер со своими подопечными собираются в центральном круге и о чём-то говорят по душам, оказалась на редкость трогательной. Команда с такой атмосферой просто не могла проиграть после того, как её попытались обезглавить. Наши парни выиграли финальный матч, вернув России золото спустя пять лет после победы в Берне. Однако далеко не все приняли успех Знарка и его парней. «Россия заслуженно стала чемпионом мира по хоккею. Они выиграли все матчи. Они были сильнее всех. И это был замечательный финал. Но невероятные выходки Олега Знарка, который обманул все правила, все испортили. Он общался с командой, будто злодей из старого фильма с Джеймсом Бондом . Со спрятанными наушниками, микрофоном и бог еще знает чем. А затем, даже не краснея, спускается на лед посреди празднований, обнимаясь с Овечкиным», — писала авторитетная шведская газета Aftonbladet.

«И то, и другое строго запрещено: дисквалифицированный тренер не может общаться с командой ни во время, ни после матча, и участвовать в церемонии награждения тоже не может. Знарок нарушил все возможные правила. Это чистая провокация. Как будто он ткнул пальцем в лицо Рене Фазеля », — не унимались шведские журналисты. О том, что Знарок нарушил правила дисквалификации, говорил и представитель Финляндии в ИИХФ. Однако оспаривать результат финала никому в голову уже не пришло. Новый главный тренер сборной России начал с галопа, попутно собрав тот самый костяк игроков, с которыми он и дальше шёл по жизни сначала в национальной команде, а затем и в СКА.

Грёнборг со Знарком стали друзьями

А что же жертва Знарка? На тот момент Рикарда Грёнборга мало кто знал. За плечами у него был опыт работы за океаном и должность главного тренера шведской «молодёжки». Однако в Минске он ещё был в тени Пера Мортса. Всё изменилось спустя год. Грёнборгу доверили повезти «Тре крунур» на Кубок мира. Помощник сменил своего начальника. Участники минских разборок стали видеться чаще, причём лицом к лицу. Но если кто-то ждал от Знарка и Грёнборга жёсткой поножовщины или хотя бы перепалок на повышенных тонах, то зря. Ничего подобного в их взаимоотношениях впредь не случалось, а в феврале 2016 года тренеры сборных России и Швеции неожиданно встретились в Вашингтоне.

В «твиттере» Грёнборга даже появилось фото с человеком, который когда-то был к нему не особо доброжелателен. Судя по улыбкам и тёплым объятиям, трения между специалистами давно остались в прошлом. «Знарок — отличный тренер. У нас хорошие профессиональные, рабочие отношения. Так же, как и я, он стоит за свою команду, он защищает свою. Понятно, что в игре может случиться всякое. Но как бы то ни было, я с большим уважением отношусь к нему и его достижениям», — рассыпался Грёнборг в комплиментах к Знарку. Интересно, что и для Грёнборга предстоящий чемпионат мира может стать последним в национальной команде. Его вовсю сватают на должность главного тренера клуба НХЛ. Почему бы Рикарду не набрать старому товарищу Олегу, и не позвать к себе помощником? Это был бы термоядерный тандем.