Турнир по баскетболу в честь Дня возрождения карачаевского народа стартовал в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. / ТАСС /. Ежегодный турнир по баскетболу, посвященный Дню возрождения карачаевского народа после депортации 1943 года, собрал в Карачаево— Черкесии шесть команд из разных регионов России, сообщил ТАСС в понедельник директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Черкесска Юрий Меремкулов.

"Турнир проводим в 13-й раз. Ежегодно расширяется география его участников, в этом году впервые в соревнованиях участвуют две команды из Севастополя. Заявлены также команды Ростова-на-Дону, Волгограда, и две из Черкесска. Торжественное открытие турнира состоится 3 мая, когда в республике отмечается День возрождения карачаевского народа", — сказал Меремкулов.

Соревнования проходят в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске. В рамках пятидневного турнира состоятся 30 игр. «Каждая из шести команд проведет по пять встреч, финальные игры пройдут 4 мая», — добавил собеседник агентства.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим днем.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.