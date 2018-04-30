Ещё
Турнир по баскетболу в честь Дня возрождения карачаевского народа стартовал в Черкесске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по баскетболу в честь Дня возрождения карачаевского народа стартовал в Черкесске 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Ежегодный турнир по баскетболу, посвященный Дню возрождения карачаевского народа после депортации 1943 года, собрал в Карачаево— Черкесии шесть команд из разных регионов России, сообщил ТАСС в понедельник директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Черкесска Юрий Меремкулов.
"Турнир проводим в 13-й раз. Ежегодно расширяется география его участников, в этом году впервые в соревнованиях участвуют две команды из Севастополя. Заявлены также команды Ростова-на-Дону, Волгограда, и две из Черкесска. Торжественное открытие турнира состоится 3 мая, когда в республике отмечается День возрождения карачаевского народа", — сказал Меремкулов.
Соревнования проходят в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске. В рамках пятидневного турнира состоятся 30 игр. «Каждая из шести команд проведет по пять встреч, финальные игры пройдут 4 мая», — добавил собеседник агентства.
День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим днем.
Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.
ТАСС: последние новости
Ревенко: конкурс на праймериз "Единой России" составляет примерно два человека на место В Кемерове прохожий напал на мужчину, который нес младенца Первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту открывается в Иркутске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Кудрявцева показала откровенное фото45
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Куницкая раскритиковала российских болельщиков
«Реал» определился с альтернативой Салаху
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение