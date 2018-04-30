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Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации впервые соберется в РФ
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Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации впервые соберется в РФ 

Банки Сегодня 1 час назад
Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации впервые соберется в РФЕжегодная встреча передовых представителей аграриев в рамках Генеральной ассамблеи ВФО — это самое значимое международное аграрное событие. В этом году на мероприятии будут присутствовать: Глава ВФО Тео Де Ягер, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и Глава сельскохозяйственных кооперативов РФ Владимир Плотников.
Помимо указанных официальных лиц, в заседании примут участие более 500 участников из различных стран мира. Среди присутствующих будут не только аграрии. Известные мировые ученые расскажут о новых достижениях в сельскохозяйственной сфере, аналитики приведут расширенную статистику относительно рентабельности аграрных предприятий, а руководители международных организаций расскажут о программах поддержки для аграриев.
После официального открытия запланированы встречи иностранных делегаций. Также организаторы приготовили для участников интересные экскурсии по лучшим аграрным предприятиям Российской Федерации.
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