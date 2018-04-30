Огромная надувная утка сорвалась с привязи и покатилась по улице

В американском городе Де-Мойн, штат Айова, сорвалась с привязи и укатилась огромная надувная утка в солнцезащитных очках. Об этом сообщает издание Des Moin Register.

Резиновую птицу, установленную возле рекламного агентства, опрокинул порыв ветра. Она выехала на проезжую часть и медленно покатилась по улице среди автомобилей. Таким образом ей удалось преодолеть около двух кварталов.

Утка служила рекламой благотворительного мероприятия, которое готовит организация YESS, занимающаяся оказанием помощи нуждающимся детям. Пятого мая она планирует устроить гонки 37 тысяч резиновых уточек и привлечь пожертвования на сумму 250 тысяч долларов.

Надувную утку отыскали и водрузили на законное место. «Рад сообщить, что утка вернулась в гнездо. Ей ничего не угрожает, она цела и невредима», — заявил глава YESS Стивен Квирк (Stephen Quirk). Он объяснил происшествие ветреной погодой.

В 2016 году сообщалось о гонках резиновых уточек, которые прошли в английской деревне Бибери. На первом этапе в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых утят.