Ещё
Огромная надувная утка сорвалась с привязи и покатилась по улице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромная надувная утка сорвалась с привязи и покатилась по улице 

Lenta.ru 1 час назад
В американском городе Де-Мойн, штат Айова, сорвалась с привязи и укатилась огромная надувная утка в солнцезащитных очках. Об этом сообщает издание Des Moin Register.
Резиновую птицу, установленную возле рекламного агентства, опрокинул порыв ветра. Она выехала на проезжую часть и медленно покатилась по улице среди автомобилей. Таким образом ей удалось преодолеть около двух кварталов.
Утка служила рекламой благотворительного мероприятия, которое готовит организация YESS, занимающаяся оказанием помощи нуждающимся детям. Пятого мая она планирует устроить гонки 37 тысяч резиновых уточек и привлечь пожертвования на сумму 250 тысяч долларов.
Надувную утку отыскали и водрузили на законное место. «Рад сообщить, что утка вернулась в гнездо. Ей ничего не угрожает, она цела и невредима», — заявил глава YESS Стивен Квирк (Stephen Quirk). Он объяснил происшествие ветреной погодой.
В 2016 году сообщалось о гонках резиновых уточек, которые прошли в английской деревне Бибери. На первом этапе в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых утят.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото45
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Реал» определился с альтернативой Салаху
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение