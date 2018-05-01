Спиваков: конкурс юных скрипачей имени Янкелевича в Омске будет проводиться и дальше

ОМСК, 1 мая. / ТАСС /. Международный конкурс юных скрипачей имени выдающегося советского музыканта Юрия Янкелевича, который в этом году после пятилетнего перерыва прошел в Омске, будет проводиться и дальше. Об этом сообщил в четверг журналистам народный артист СССР Владимир Спиваков, который является почетным президентом конкурса и учеником Янкелевича.

"Да, можно определенно говорить, что пятый конкурс будет!" — сказал Спиваков в антракте гала-концерта лауреатов IV конкурса им. Ю. Янкелевича.

Он отметил, что теперь перед ним стоит задача найти достойную скрипку в качестве приза для победителя следующего конкурса.

"Скрипки просто так не лежат, приходится уговаривать их придержать, найти, чтобы цена соответствовала качеству, чтобы инструмент был аутентичный, чтобы был сертификат", — рассказал маэстро. В этом году таким призом стала скрипка конца XIX века итальянского мастера Дегани, также выбранная Спиваковым.

По его словам, возрождение конкурса, который отменило правительство Омской области пять лет назад из-за проблем с финансированием, произошло благодаря врио губернатора региона Александру Буркову . «Когда пришел Александр Леонидович, то первое, что он сделал, — восстановил статус-кво этого конкурса, понимая, какое значение он имеет не только для Омска и региона, но и вообще для страны и мира», — подчеркнул Спиваков.

Маэстро считает, что проведение такого конкурса позволяет укрепить позиции России в мире. «Человек, который получает скрипку (главный приз) в подарок, будет играть на ней во всем мире, во всем мире будет звучать „город Омск, Сибирь“. Важно не только заботиться о том, чтобы сохранять имидж страны, нужно его и подкреплять чем-то, особенно когда вокруг непростая политическая обстановка», — отметил президент конкурса.

Международный конкурс юных скрипачей имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича организовали в 2009 году в Омске к 100-летию со дня рождения музыканта, детские годы которого прошли в сибирском городе. Состязание проводится для двух возрастных категорий: до 15 лет и от 15 до 25 лет включительно. В этом году в конкурсе приняли участие 32 скрипача из восьми стран: Китая, Казахстана, Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, США и России.