«Челси» опережает «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в борьбе за полузащитника «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает A Bola, 23-летним португальцем интересуются три клуба АПЛ, но ближе всех к трансферу находится «Челси». Представители лондонцев уже контактировали со «Спортингом» и агентом Фернандеша, желая обсудить все детали возможной сделки. Преградой для трансфера может стать сумма отступных футболиста, составляющая 100 млн евро. Его контракт с лиссабонцами рассчитан до 2022 года.

В текущм сезоне Фернандеш сыграл 53 матча за «Спортинг» во всех турнирах. В его активе 16 голов и 20 голевых передач.