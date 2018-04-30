Ещё
«Челси» опережает «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в борьбе за полузащитника «Спортинга»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» опережает «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в борьбе за полузащитника «Спортинга» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может сменить клуб ближайшим летом.
Как сообщает A Bola, 23-летним португальцем интересуются три клуба АПЛ, но ближе всех к трансферу находится «Челси». Представители лондонцев уже контактировали со «Спортингом» и агентом Фернандеша, желая обсудить все детали возможной сделки. Преградой для трансфера может стать сумма отступных футболиста, составляющая 100 млн евро. Его контракт с лиссабонцами рассчитан до 2022 года.
В текущм сезоне Фернандеш сыграл 53 матча за «Спортинг» во всех турнирах. В его активе 16 голов и 20 голевых передач.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Динамо - Рубин: ждать ли результативного футбола в Химках "Барселона" летом готова отдать Дембеле в аренду "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" претендуют на лидера "Норвича", оцениваемого в 35 млн евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото45
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Реал» определился с альтернативой Салаху
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение