Ревенко: конкурс на праймериз «Единой России» составляет примерно два человека на место

МОСКВА, 30 апреля. / ТАСС /. Конкурс на предварительное голосование (так называемые праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы разного уровня, которые пройдут 9 сентября, составляет примерно два человека на каждый депутатский мандат. Об этом сообщил в понедельник замсекретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко в интервью каналу «Россия 24».

"Мы сейчас регистрируем примерно два человека на одно депутатское место разного уровня", — проинформировал он, добавив, что в партии ожидают «больше конкурс в связи с активной фазой выдвижения кандидатов».

По словам Ревенко, в регионах наблюдается большой интерес к процедуре предварительного голосования, в связи с чем партией было принято решение продлить время на выдвижение кандидатов с 8 до 15 мая. «С другой стороны, на это решение повлияли и длительные выходные, когда людям сложно собрать большое количество документов», — пояснил он.

По данным замсекретаря генсовета единороссов, сейчас лидерами по выдвижению и наиболее активному участию в предварительном голосовании являются Смоленская (4,5 человек на место) и Ульяновская области (3,3 человека на место).

Ревенко напомнил, что по итогам предварительного голосования избиратели «сами могут сформировать предвыборные списки партии, с которой она пойдет на выборы 9 сентября, когда в единый день голосования в десятках регионах проводятся выборы». «И, конечно, мы придерживаемся принципиальной позиции, что процедура предварительного голосования должна быть максимально открытой и максимально состязательной», — подчеркнул он, отметив, что в «Единой России» настаивают на том, чтобы результаты предварительного голосования не отличались от тех списков, которые партия будет потом выдвигать на выборы 9 сентября.

Предварительное голосование «Единой России»

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

В этом году оно пройдет 3 июня и будет организовано по так называемой открытой модели. Она подразумевает, что принять в нем участие может любой член партии или беспартийный, однако к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие в дебатах. Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.

Кроме того, в период с 28 мая по 1 июня будет опробован электронный способ голосования. «Вам не нужно идти ни на какие счетные участки, вам достаточно пройти процедуру регистрации и верификации, чтобы никто не смог повторно проголосовать, и электронно, удаленным способом, проголосовать у себя дома», — пояснил эту процедуру Ревенко.

Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании стартовал 2 апреля и изначально должен был продлиться до 8 мая.

Единый день голосования