Главный тренер «Тосно»: Будем биться до последнего

После поражения, которое «Тосно» потерпел в гостях от «Ростова» со счетом 0:2, команда из Ленобласти располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Обстановку в команде осложняют также периодически всплывающие слухи о долгах по зарплате, которые губернатор Дрозденко обещает покрыть из бюджета. Однако несмотря на все трудности, «Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет против «Авангарда» из Курска и поборется за путёвку в Еврокубки.