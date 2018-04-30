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Главный тренер «Тосно»: Будем биться до последнего
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Главный тренер «Тосно»: Будем биться до последнего 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Главный тренер футбольного клуба из Ленобласти «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал корреспонденту "Советского спорта" о планах на ближайшее будущее и обстановке в команде.
После поражения, которое «Тосно» потерпел в гостях от «Ростова» со счетом 0:2, команда из Ленобласти располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Обстановку в команде осложняют также периодически всплывающие слухи о долгах по зарплате, которые губернатор Дрозденко обещает покрыть из бюджета. Однако несмотря на все трудности, «Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет против «Авангарда» из Курска и поборется за путёвку в Еврокубки.
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