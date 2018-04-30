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В Туапсинском районе на трассе «Орленок» стартовал ЧМ по мотокроссу
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В Туапсинском районе на трассе «Орленок» стартовал ЧМ по мотокроссу 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Сегодня, 30 апреля, начинается Российский этап Чемпионата мира по мотокроссу.
Соревнования проводятся в Туапсинском районе на трассе ВДЦ «Орлёнок». С утра здесь проходят свободную тренировку спортсмены классов MX2, MXGP, EMX250 и EMX300.
Статус соревнований, а также отличная погода подогрели интерес зрителей к мероприятию — все трибуны заполнены, автогород живет активной жизнью. На территории проходит выставка гоночной техники, а также экологическая акция «Твой эко-стиль: начни с себя», организованная ВДЦ.
Гонки, в которых будут участвовать лучшие гонщики мира в данной дисциплине, пройдут сегодня и завтра. Следите за репортажами автопортала «За рулем Кубань», а лучше приезжайте на соревнования.
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