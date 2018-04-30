Трус, Левша, Кислый и Дрозд вошли в состав сборной Белоруссии по хоккею на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с Дэйвом Льюисом обнародовал состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.

В список из 25 игроков, опубликованном в «Прессбол», среди которых десять представителей команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вошли:

Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея Чехии объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.