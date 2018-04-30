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В состав сборной Белоруссии по хоккею на ЧМ-2018 вошли Трус, Левша и Кислый
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В состав сборной Белоруссии по хоккею на ЧМ-2018 вошли Трус, Левша и Кислый 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с главным тренером Дэйвом Льюисом огласил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает «Советский спорт».
В список из 25 игроков, опубликованном в «Прессболе», среди которых десять представителей команд Континентальной хоккейной лиги, вошли:
— голкиперы: Иван Кульбаков, Виталий Трус, Михаил Карнаухов;
— защитники: Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (оба — «Динамо» Мн), Павел Воробей ("Куньлунь Ред Стар"), Степан Фальковский, Владимир Денисов, Роман Дюков, Никита Устиненко, Дмитрий Коробов;
— нападающие: Джефф Плэтт (ЦСКА), Егор Шарангович, Сергей Дрозд, Александр Павлович, Шарль Ленгле, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (все — «Динамо» Мн), Максим Сушко, Павел Развадовский, Артем Демков, Александр Матерухин, Артем Левша, Артем Кислый, Артур Гаврус.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Канады по хоккею определился с вратарской бригадой на чемпионате мира в Дании.
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