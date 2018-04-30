В состав сборной Белоруссии по хоккею на ЧМ-2018 вошли Трус, Левша и Кислый

Тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с главным тренером Дэйвом Льюисом огласил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает «Советский спорт».

В список из 25 игроков, опубликованном в «Прессболе», среди которых десять представителей команд Континентальной хоккейной лиги, вошли:

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Канады по хоккею определился с вратарской бригадой на чемпионате мира в Дании.