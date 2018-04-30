Ещё
Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам перед финалом около «Волгоград-Арены»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам перед финалом около «Волгоград-Арены» 

RT на русском 49 минут назад
Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам около «Волгоград-Арены» 9 мая перед финальным матчем турнира, в котором сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергея Куликова.
«Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трёхтысячному стадиону «Зенит» и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии», — подчеркнул Куликов.
Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.
RT на русском: последние новости
Французский футболист: ЧМ сближает разные культуры и языки и помогает людям открыться ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018 Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата «Формула-1»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Кудрявцева показала откровенное фото45
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Реал» определился с альтернативой Салаху
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение