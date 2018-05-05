«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» и поднялся на третье место в таблице РФПЛ

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Виктор Классон , который отличился после передачи от Фёдора Смолова на первой компенсированной минуте первого тайма. В самой концовке встречи хозяева упустили шанс сравнять счёт после того, как Максим Канунников не смог реализовать пенальти. Таким образом, хабаровчане потерпели пятое подряд поражение в РФПЛ. «Краснодар» (53 очка) опередил ЦСКА (52) и «Зенит» (50) в турнирной таблице РФПЛ и поднялся на третье место. При этом у ЦСКА и «Зенита» по матчу в запасе. «СКА-Хабаровск» (13) располагается на 16-й строчке.