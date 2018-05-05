Передня: «СКА-Хабаровск» нужно хлопнуть дверью в последнем домашнем матче в РФПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

«Кто на данный момент здоров и готов к матчу, тот и будет играть. Никаких экспериментов с составом не будет. У нас есть только один молодой футболист в команде — Максименко, но он пока играет только за дубль. Думаю, в дальнейшем у него будет больше практики. Последняя домашняя игра, болельщики придут попрощаться с Премьер-Лигой, но нужно хлопнуть дверью. Конечно, мы поблагодарим болельщиков. Каким образом? Увидите», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».