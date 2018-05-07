«Рубин» продлит беспроигрышную серию в матче с «Уфой», убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Казанцы не проигрывают в турнире на протяжении пяти матчей.

Букмекеры считают «Уфу» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 5.75. Шансы «Рубина» на победу оценены коэффициентом 1.75. Поставить на ничью можно за 3.30. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.65, а на ТМ 2,5 гола — за 1.42. Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.50. Самые вероятные исходы — ничья 0:0 (5.50), а также минимальная победа хозяев (5.00).