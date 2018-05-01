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Как 41 год назад. В Москву 2 мая придет рекордная жара
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Как 41 год назад. В Москву 2 мая придет рекордная жара 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В среду, 2 мая, в Москву придет рекордная жара. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов, сообщает центр погоды «Фобос», передает телеканал Москва 24. Аналогичная погода была в столице 41 год назад.
В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов, днем — до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы.
Синоптики предупредили, что с 15.00 до 18.00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. Это представляет потенциальную опасность: возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.
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