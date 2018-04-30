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Серхио Рамос: Мало кто умеет справляться с давлением «Сантьяго Бернабеу»
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Серхио Рамос: Мало кто умеет справляться с давлением «Сантьяго Бернабеу» 

Советский спорт 36 минут назад
Знали, что если плотно сыграем в обороне, то сможем потревожить их на контратаках. Мы добились хорошего результата, завтрашний матч будет похож на предыдущий. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их контратаках — сыграть так, как мы любим.
Зидан? Результаты говорят сами за себя. Это отличный босс, мы рады быть с ним в одной лодке. Марсело? Он вырос в этом клубе. Он выиграл почти все, что только можно. Это ключевой игрок нашей команды. Надеюсь мы и дальше будем играть вместе. Асенсио? Надеюсь, он еще многие годы будет играть здесь. Он может стать тем, кем захочет. Сюда трудно попасть, но еще труднее закрепиться. Он молодой парень с огромным потенциалом. Ему предоставлена великолепная возможность, и мы хотим видеть его здесь долгие годы и наслаждаться его игрой, — цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.
Матч "Реал" — «Бавария» состоится во вторник, 1 мая.
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