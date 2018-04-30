Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке поймана кошка по кличке Пеппер, которой больше недели удавалось избегать полиции. Об этом сообщает UPI.

Кошка сбежала от хозяина, когда тот готовился к посадке на рейс в Китай. Ему пришлось улететь без нее, а животное осталось в Нью-Йорке. Полицейские несколько раз видели Пеппер в аэропорту, но не могли ее поймать.

В субботу, 28 апреля, на помощь полиции пришла жительница города Джерси-Сити Нуань Тан, которая была знакома с хозяином Пеппер. Она приехала в аэропорт и позвала кошку ее китайской кличкой — Дай Мэн. Та вышла на знакомый голос и позволила спрятать себя в переноску. Теперь Мэн собирается отвезти Пеппер ее хозяину.

В 2013 году сообщалось, что в багажном отделении международного аэропорта Ванкувера из кошачьей клетки через отвалившееся дно сбежали две кошки. Первую поймали и вернули хозяйке через пару дней. Поиски второй продолжались дольше но в итоге отыскали и ее.