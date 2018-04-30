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Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка
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Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке поймана кошка по кличке Пеппер, которой больше недели удавалось избегать полиции. Об этом сообщает UPI.
Кошка сбежала от хозяина, когда тот готовился к посадке на рейс в Китай. Ему пришлось улететь без нее, а животное осталось в Нью-Йорке. Полицейские несколько раз видели Пеппер в аэропорту, но не могли ее поймать.
В субботу, 28 апреля, на помощь полиции пришла жительница города Джерси-Сити Нуань Тан, которая была знакома с хозяином Пеппер. Она приехала в аэропорт и позвала кошку ее китайской кличкой — Дай Мэн. Та вышла на знакомый голос и позволила спрятать себя в переноску. Теперь Мэн собирается отвезти Пеппер ее хозяину.
В 2013 году сообщалось, что в багажном отделении международного аэропорта Ванкувера из кошачьей клетки через отвалившееся дно сбежали две кошки. Первую поймали и вернули хозяйке через пару дней. Поиски второй продолжались дольше но в итоге отыскали и ее.
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