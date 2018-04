В аэропорту Нью-Йорка полиция неделю гонялась за сбежавшей кошкой

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке больше недели не могли поймать кошку, убежавшую от одного из пассажиров, пишет New York Daily News.

Кошка по кличке Пеппер сбежала от хозяина или хозяйки в момент прохождения регистрации на рейс до Китая. Ему или ей (пол не уточняется) пришлось улететь без своего питомца.

Полиция аэропорта в течение недели отчитывалась в Twitter об успехах и неудачах в поимке кошки.

Pepper the Cat, lost on 4/20/18 in Terminal 4, JFK, has been sighted. #PAPD is now attempting to rescue Pepper. Humane traps have been set up in hopes the PAPD can reunite Pepper with its owner. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/qOnTN2OxUk

— Port Authority PBA (@PAPD911) April 26, 2018

​"Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу".

Pepper still remains elusive in JFK Airport's Terminal 4 but, Pepper appears healthy. #PAPD police officers are continuing their efforts to rescue Pepper and return to her owner. Officers have been leaving food for Pepper in the areas of her sightings. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/owuBgCLq3b

— Port Authority PBA (@PAPD911) April 27, 2018

​"Пеппер до сих пор ускользает от нас в четвертом терминале аэропорта JFK, но выглядит здоровой. Офицеры продолжают попытки спасти Пеппер и вернуть владельцу".

В итоге они воспользовались помощью подруги владельца животного Нуань Ланг, которая обратилась к питомцу по-китайски. Судя по всему, кошка узнала девушку и согласилась выйти из своего убежища.

"Она стала «кричать» на меня, мол, где ты была? Похоже, она ждала меня", — рассказала Нуань New York Daily News.

Кошку удалось заманить в корзинку для переноски животных. Офицер полиции Камил Джуман, руководивший поисками, обмотал верхнюю часть скотчем. «Мы не собираемся потерять ее снова», — отметил он.

Port Authority Police rescue Pepper the Cat in Terminal 4, JFK. P. O. Kameel Juman (front, left) led the effort which included enlisting Pepper's owner's friend Nuan Lang (front, right). Rear, L-R #PAPD POs Ann Armstrong, Alfred Morgado & Sean McCafferty. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/kfEj6O8S38

— Port Authority PBA (@PAPD911) April 28, 2018

​"Полиция аэропорта спасла кошку Пеппер в четвертом терминале JFK. Камил Джуман (на переднем плане слева) возглавлял операцию, которая включала в себя привлечение друга владельца Пеппер Нуань Ланг (на переднем плане справа)".