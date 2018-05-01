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В аэропорту Нью-Йорка полиция неделю ловила сбежавшую кошку
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В аэропорту Нью-Йорка полиция неделю ловила сбежавшую кошку 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Российская Газета
В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке полиция неделю не могла поймать сбежавшую от пассажира кошку. Животное пропало в тот момент, когда ее владелец проходил регистрацию, передает New York Daily News.
В итоге хозяину кошки по кличке Пеппер, следовавшему в Китай, пришлось улететь без питомца.
Однако в полиции пассажиру пообещали отыскать животное — сделать это удалось только через семь дней. Все это время кошка успешно скрывалась от преследователей, прячась в терминалах.
О своих поисках полицейские отчитывалась в Twitter. Впрочем, никакие ловушки и приманки не помогали достать животное из укрытия, пока на помощь сотрудникам аэропорта не пришла подруга хозяина кошки.
Сообщается, что девушка обратилась к питомцу по-китайски. После чего кошка согласилась выйти из укрытия и тут же угодила в корзинку для переноски.
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