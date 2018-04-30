Дин Цзюньхуэй вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен шестой участник четвертьфинала. Представитель Китая Дин Цзюньхуэй обыграл шотландца Энтони Макгилла со счётом 13:4. 30 апреля соперники провели лишь один фрейм, который оказался заключительным.

За выход в полуфинал Дин Цзюньхуэй поспорит с англичанином Барри Хоукинсом.