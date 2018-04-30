Дин Цзюньхуэй вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру 

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен шестой участник четвертьфинала. Представитель Китая Дин Цзюньхуэй обыграл шотландца Энтони Макгилла со счётом 13:4. 30 апреля соперники провели лишь один фрейм, который оказался заключительным.
За выход в полуфинал Дин Цзюньхуэй поспорит с англичанином Барри Хоукинсом.
Марк Уильямс (Уэльс) выигрывает у Роберта Милкинса (Англия) со счётом 10:6. В противостоянии англичан Джадда Трампа и Рики Уолдена счёт пока ничейный — 8:8. Во втором раунде матчи идут до победы в 13 фреймах.