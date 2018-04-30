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Румменигге: «Ювентус» уже показал, как можно давить на «Реал»
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Румменигге: «Ювентус» уже показал, как можно давить на «Реал» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге надеется, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" мюнхенский клуб возьмет реванш за поражение в первой встрече. По его словам, «Ювентус» уже показал, как можно противостоять «сливочным» на «Сантьяго Бернабеу».
Поединок «Реал» — «Бавария» пройдет 1 мая, начало — в 21:45 по московскому времени. В первой игре чемпион Германии потерпел поражение со счетом 1:2.
"Ювентус" уже продемонстрировал, как можно давить на «Реал» в Мадриде. Нужно выйти на поле с горячим сердцем и холодной головой", — приводит слова Румменигге Goal.
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