Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси

Позитив и негатив

«Что может быть более положительного, чем завоевание 25-го чемпионского титула? Завоевание седьмого титула за 10 лет, чтобы, возможно, зацементировать свое место на вершине испанского футбола? Или, может, оформление дубля после победы в чемпионате и кубке страны, что сделано в восьмой раз в клубной истории?», — пишет в материале ESPN Сэм Марсден.

«Все это касается «Барселоны», которая заслуженно выиграла золото благодаря данной победе, в которой были признаки как старого ( Лионель Месси Луис Суарес участвовали в комбинациях, которые привелик к трем голам), так и нового (свой вклад внесли полузащитники Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле ), а значит фанаты будут надеяться, что уход Андреса Иньесты грядущим летом еще не станет сигналом конца эры. Каталонцы будут наслаждаться их триумфом, но наставник Эрнесто Вальверде будет пытаться понять, что пошло не так в последние недели, ведь два пропущенных мяча последовали после недавней тенденции в виде большого количества упущенных моментов. Это имело место быть против «Валенсии» и «Леганеса», а также случилось сейчас».

Будет ли почетный коридор для Иньесты?

«Матч на «Риасоре» начался с неприятных новостей: Андрес Иньеста остался в запасе, хотя тот настолько популярная фигура, что в воздухе витало ожидание того, что зрители смогут насладиться каждой минутой, проведенной им на поле, пока он остается в каталонском клубе. Но Эрнесто Вальверде решил не ставить его вт основу. Тренер отправил его на поле в конце игры, когда та уже была выиграна благодаря блестящему выступлению Месси, позволившему гостям избежать относительных трудностей», — отмечает в своей редакционке в AS Альфредо Реланьо.

«Поскольку «Барселона» пытается еще больше стереть следы неудачи в Лиге чемпионов, теперь ее задачей является завершение сезона в Примере без единого поражения, что не удавалось никому с 1930-х годов, когда это сделали «Атлетик» и "Реал" , правда тогда лига была вдвое большей. Вызов в том, чтобы остаться непобедимыми обостряется грядущим «Эль Класико» ", и сейчас развивается идея о том, чтобы обе команды сделали почетный коридор для Иньесты, который сыграет свой последний матч в этом противостоянии Мадрида и Каталонии. Нужно ценить принципиальные отношения между этими клубами, однако в каждом соперничестве стоит максимально использовать возможности, которые возникают, чтобы сблизиться и снять напряжение — это одна из них".

Ключевой элемент успеха «Барселоны»

«Иньеста поднимет над головой свой последний трофей чемпиона Примеры, но это Марк-Андре тер Штеген, кто проявил себя ключевым элементом успеха «блауграна» на внутренней арене. Немецкий вратарь был подписан клубом с учетом его потенциала, и хотя ему понадобилось время, чтобы адаптироваться и доказать свой статус основного игрока, сейчас он точно входит в четверку лучших голкиперов европейского футбола. Первый номер сине-гранатовых был невероятен в этом сезоне, его выступления вышли на следующий уровень, когда они позволяют ему совершать сэйвы, которые изменяют ход матчей на регулярной основе», — утверждает на страницах Marca Хави Эрнандес.

«Многие указывают на мадридский «Эль Класико» (3:0) в декабре, как на тот момент, когда теперь уже экс-чемпион всерьез потерял шансы на сохранение титула, тем не менее, легко забыть, что немецкий вратарь совершил важные сэйвы в том поединке, особенно после ударов от Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Подписание молодых голкиперов чаще всего таит в себе риски, однако в данном случае покупка Марка-Андре за 12 млн евро у гладбахской «Боруссии» выглядит выгодной сделкой. Он успешно заменил Виктора Вальдеса и должен продолжать выступления в команде еще в течение многих сезонов, ведь уже влияет на успех команды и даже претендует на капитанскую повязку».

Самый влиятельный сезон в карьере Месси в «Барселоне»

«Переход к схеме 4-4-2 заставил «Барселону» действовать не так широко, как прежде, и хотя приход Паулиньо обеспечил команду исполнителем, который своими рейдами в чужую штрафную временами обострял игру, он все-таки мало предложил в конструкции атак из средней линии, поэтому во многих случаях Месси остался один, и как раз аргентинец был не только главным бомбардиром, но и главным созидателем: его хет-трик против «Депортиво» означает, что теперь у Лео 32 гола в чемпионате и 12 результативных передач, тем не менее, эти цифры не говорят всю историю. Перед визитом в Ла-Корунью на его счету было 78 созданных шанса для партнеров, 164 дриблинга и 86 ударов в створ, 14 случаев попадания в каркас, а также 73 заработанных фола, многие из которых в опасных позициях, откуда забивались штрафные и пенальти. Когда каталонцам нужны были голы, он забивал, когда они нуждались в креативности, он его производил, когда соперники стойко оборонялись, он находил способ взломать их защиту», — пишет в материале Goal.com Бен Хэйуорд.