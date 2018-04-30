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Трансферный бюджет «Тоттенхэма» будет сильно ограничен из-за больших затрат на строительство нового стадиона
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Трансферный бюджет «Тоттенхэма» будет сильно ограничен из-за больших затрат на строительство нового стадиона 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может обойтись без финансовой поддержки в трансферное окно.
Как сообщает The Guardian, новый стадион «Тоттенхэма» обходится клубу гораздо дороже, чем предполагалось изначально. Боссы клуба рассчитывали, что арена обойдется в 400 млн фунтов, однако окончательная стоимость составит около миллиарда фунтов.
Это означает, что трансферный бюджет Почеттино будет сильно ограничен. Чтобы приобрести новичков, «шпоры» будут вынуждены сперва продать кого-то из своих нынешних игроков. Это серьезно может сказаться на перспективах сохранения в команде Гарри Кейна и Деле Алли.
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